«Crediamo ancora nel rilancio delle Terme»

I colpi di scena negli ultimi dieci anni non sono mancati. Era il 2 febbraio 2010 quando una coppia di investitori anglo-svizzera si presentò alla stampa ticinese dicendo di voler rilanciare le Terme di Acquarossa con un investimento di 90 milioni di franchi che avrebbe creato 200 posti di lavoro. Nella Valle di Blenio si riaccesero le speranze per un progetto ritenuto fondamentale per lo sviluppo socio-economico del distretto. Poi però le cose andarono diversamente. L’iniziativa non è mai decollata. E il Municipio si è giustamente guardato in giro per trovare un’alternativa altrettanto valida, optando per l’idea di centro turistico sviluppata da una cordata ticinese.

L’ennesima sorpresa

Ma ora c’è un’altra sorpresa, l’ennesima. «Il nostro interesse è sempre concreto», sottolinea interpellato...