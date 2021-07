Luganese di nascita ma bleniese d’origine per metà, Claudia Boschetti Straub è stata la prima donna leghista ad assumere la carica di sindaco in Ticino. Dal 2016 è alla testa del Comune di Blenio, che da oramai quindici anni riunisce tutta l’alta «Valle del sole». Oggi 58.enne, qui l’ha portata in giovane età il lavoro di insegnante, e poi l’ha trattenuta anche l’amore. In questa intervista ci spiega il suo legame col territorio e con la gente, e guarda al futuro.

Claudia Boschetti Straub: dobbiamo chiamarla sindaco o sindaca?«Per me è indifferente, anche se in forma orale prediligo la formula dialettale sindic, che oltretutto toglie dall’imbarazzo».

Lei è cresciuta nel Luganese ed è arrivata in valle di Blenio solo a 20 anni per lavoro, come insegnante: qual è stato il fatto decisivo che l’ha...