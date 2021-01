È cresciuta ancora la popolazione di Cadenazzo nel 2020. Al 31 dicembre gli abitanti registrati dal Comune erano 3.061, 54 in più di 12 mesi prima. Gli svizzeri erano 1.766, 1.295 invece gli stranieri (provenienti da 41 Stati): di questi, 849 erano domiciliati, 349 dimoranti (seguono altre categorie tra cui quella dei richiedenti l’asilo, 11). Gli stranieri rappresentano il 42,3% della popolazione. Per quanto riguarda le fasce d’età, quelle più rappresentate sono 30-39 e 50-59; le persone che superano i 60 anni sono 572, pari al 18,68% del totale. Gli uomini sono in maggioranza: 53% contro il 47% di donne. Nel corso del 2020 gli arrivi sono stati 337, le partenze 294, le nascite 25 e i decessi 14. I movimenti maggiori si sono avuti nei mesi di luglio, ottobre e novembre.