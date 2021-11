«Il Comune di Arbedo-Castione ed il moltiplicatore politico al 91% si accompagnano ormai da ben 6 anni e con l’anno entrante saranno 7, in barba al mito (o realtà) che vede nel 7° anno subentrare la “crisi di coppia”». È con serena ironia che il Municipio di Arbedo-Castione chiede al Consiglio comunale la conferma del moltiplicatore d’imposta. Notizie positive, dunque, col messaggio che prosegue così: «Preferendo la lettura del Piano finanziario a quella degli oroscopi di fine anno, non si prevede nemmeno di dover entrare in terapia di coppia negli anni a venire». Fuor di metafora, le finanze comunali stanno bene, con spese in crescita però compensate da ricavi pure in aumento, così come il gettito fiscale ipotizzato per il 2022. Per il prossimo anno il Preventivo indica un avanzo di 75 franchi. I conti sono quindi praticamente in pareggio. Il miglioramento delle entrate provenienti dalle imposte viene attribuito da un lato al ritorno alla calma dopo la stagione dei lockdown; dall’altro all’arrivo di nuove ditte fiscalmente interessanti.