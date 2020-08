«Anche se a parole il Municipio lasci intendere che ciò sia pure il suo intendimento, nei fatti si verifica purtroppo quanto lontano da una vera ricerca della sostenibilità sia il suo agire politico». È quanto sostengono i Verdi di Bellinzona Marco Noi e Ronnie David in un’interpellanza che segue i fatti di Daro, dove negli scorsi giorni è avvenuto il cedimento del muro di sostegno della strada soprastante ad un cantiere in costruzione in via dei Ronchi, «una zona alquanto scoscesa, sembra essere un ulteriore esempio di questa pericolosa linea politica tenuta dal Municipio», sempre secondo gli ecologisti. I quali colgono la palla al balzo per ricordare che nel 2014, in occasione della discussione sul credito di quasi 3 milioni per il risanamento di Via Malmera, poco sotto a Via dei Ronchi, «i Verdi avevano messo in guardia da questa politica di urbanizzazione sregolata e non sostenibile, in atto anche in quella zona collinare». Ora, il fatto degli scorsi giorni, chiedono alcuni dettagli all’Esecutivo. In particolare i due consiglieri vogliono sapere per quale motivo è stato costruito questo muro, se l’autore è il Comune, se vi sono state modifiche successive da parte dei privati e se è avvenuto un collaudo. Noi e David chiedono poi al Municipio di Bellinzona se «non ritiene imprudente la concessione di una licenza edilizia su un terreno così scosceso, la cui stabilità era in precedenza garantita da un bosco». Più in generale vogliono sapere «in che modo le prospettive di eventi idro-geologici estremi sempre più frequenti viene tenuta in considerazione nella pianificazione anche dei comparti collinari», e se «non ritiene giunto il momento di sospendere la concessione di licenze edilizie in attesa di analisi idro-geologiche approfondite in un comparto tanto sensibile e in attesa dei risultati del masterplan».