Dopo che in mattinata l’eritreo alla sbarra in quanto accusato di aver ucciso la moglie a Bellinzona il 3 luglio 2017 aveva risposto con convinzione alle domande del giudice Marco Villa, durante la prima breve pausa del processo il 39.enne è crollato. La difesa, rappresentata dall’avvocatessa Manuela Fertile, ha spiegato che l’imputato non si sente in grado di continuare, sentendosi già condannato, ed è tornato in aula in lacrime. La dottoressa del carcere, chiamata in vivavoce dall’aula, ha confermato la necessità di visitare l’imputato per poter stabilire se ha la capacità per proseguire il processo oggi oppure nei prossimi giorni o ancora in data da stabilire. La visita avverrà prima delle 14, dopodiché alle 14.30 si comunicherà la decisione. Da parte sua il presidente della Corte delle Assise criminali ha sottolineato che in nessun modo, durante la prima fase dibattimentale, avrebbe agito come se la condanna fosse già stata decretata.