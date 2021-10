CSS Assicurazioni si rifà il look a Bellinzona

La principale assicurazione malattia in Ticino si presenta in una nuova veste nella sua agenzia di Bellinzona in viale Stazione 9, inaugurata sabato alla presenza di un numeroso pubblico. Quale terza struttura in tutta la Svizzera ad incarnare il nuovo concetto, l’agenzia cittadina permetterà a CSS di riaffermare il suo ruolo di partner della salute accanto all’attività di assicuratore malattia. Con la moderna agenzia e il nuovo contesto sarà possibile organizzare eventi che aiuteranno in particolare i cittadini a prendere coscienza della propria salute e a mantenerla. Questa rinnovata presenza nella capitale dimostra la volontà di «coniugare il digitale ad una prossimità fisica: l’immediatezza del digitale permette di elaborare le domande semplici, mentre il contatto diretto con i consulenti resta determinante per le questioni più complesse e in caso di malattia».