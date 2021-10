Cuccioli abbandonati, scatta la denuncia

Denuncia penale contro ignoti. La sporgerà la Società protezione animali di Bellinzona (SPAB) decisa a scoprire chi abbia abbandonato tre cuccioli di cane di circa tre mesi nei boschi sopra Gnosca. A ritrovarli, scrive la stessa SPAB in un comunicato stampa, è stata una residente che, a passeggio con il suo cane, ha visto questi tre cuccioli uscire dal bosco e correrle incontro sulla strada. Subito allertata, la SPAB li ha recuperati e portati al rifugio dove sono stati nutriti e hanno ricevuto le prime cure. Il loro stato di salute è buono visto che, verosimilmente, erano stati abbandonati da poco, precisa ancora la SPAB, la quale rileva che «fatti come questo sono, al giorno d’oggi, inaccettabili». Da qui la decisione di sporgere, in collaborazione con l’Ufficio del veterinario cantonale, denuncia contro ignoti al Ministero pubblico per abbandono di animali. Per riuscire ad individuare gli autori di gesti simili a quello di Gnosca - dall’inizio dell’anno sono ben sei gli abbandoni di cani in Ticino registrati dalla SPAB -, la Protezione animali di Bellinzona chiede a chiunque abbia informazioni inerenti cucciolate sparite di colpo, o annunci di vendita di questi animali, di inviare una mail a [email protected] . «Le società protezione animali in Ticino sono ben cinque, sparse su tutto il territorio cantonale, basta contattarle per trovare una soluzione umana al vostro amico animale» conclude il comunicato della SPAB.