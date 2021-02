Cultura e centro giovanile subito: «È il quartiere di tutti»

«Il futuro quartiere deve aprirsi, subito, ai bellinzonesi, con attività culturali e sociali». La sezione cittadina del Partito socialista guarda con fiducia al comparto che sorgerà a tappe, dal 2026-2030, al posto delle Officine FFS. Ma lo fa a modo suo, «con qualche auspicio e alcune condizioni». Le richieste, contenute in un rapporto di dieci pagine trasmesso al Municipio, sono frutto di un’ampia consultazione che ha visto la partecipazione di circa 200 persone.

Non solo politici, ma anche professionisti del settore e soprattutto coinvolgendo la base. Il progetto piace ed è ritenuto fondamentale per dare slancio alla nuova Bellinzona. Ma occorre fissare dei «paletti», per così dire, affinché il processo sia il più virtuoso possibile e non si trasformi in una mera speculazione edilizia. Per...