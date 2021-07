Destagionalizzare l’offerta estendendola all’intero arco dell’anno. Questa la parola d’ordine che sta alla base di vari progetti di rilancio delle stazioni turistiche dell’Alto Ticino. Offerta volta a creare il «prodotto montagna» che consenta al turista di vivere un’esperienza unica e completa. E, se possibile, di andare oltre alla singola giornata trascorsa sulle piste da sci o lungo i sentieri per la mountain bike. Sia in Leventina, sia in valle di Blenio si sta infatti lavorando per potenziare le strutture ricettive a beneficio di soggiorni più prolungati nel tempo. Un sunto delle varie iniziative in corso o in fase di progettazione è riportato nel messaggio recentemente presentato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia con la richiesta di un credito di 5.6 milioni di franchi quale...