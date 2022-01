Bellinzona sarà presto una «VilleVerte Suisse»? Lo sperano i consiglieri comunali del gruppo Verdi-FA-MPS-POP Giulia Petralli, Roland David e Marco Noi che hanno inoltrato una mozione al Municipio invitandolo ad intraprendere i passi necessari per ottenere il label. Il riconoscimento, introdotto nel 2015, premia le città che attuano una gestione sostenibile degli spazi verdi e si impegnano per una maggiore biodiversità nell’ambiente urbano.

A livello svizzero hanno ricevuto il marchio dieci Comuni, mentre altri dodici sono in procinto di seguire l’iter. La Turrita sarebbe la prima città in Ticino a potersi fregiare del label «VilleVerte Suisse». Un’occasione d’oro, secondo i consiglieri comunali ambientalisti, per Bellinzona che ambisce ad essere innovativa su più fronti. Quello della biodiversità, per i Verdi, deve essere uno di questi.