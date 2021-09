Da (ex) sindaco a presidente sezionale dell’Unione democratica di centro (UDC)? Brenno Martignoni Polti, attuale consigliere comunale, è il candidato in pectore per diventare il nuovo timoniere dei democentristi di Bellinzona. Le bocche in seno al partito restano cucite, tuttavia secondo nostre informazioni Martignoni Polti avrebbe dato la sua disponibilità a succedere a Simone Orlandi, sotto inchiesta per traffico abusivo di targhe. È la sua, insomma, la candidatura che l’Ufficio presidenziale sottoporrà all’assemblea in agenda il 14 ottobre. Il suo nome, abbiamo appreso, fa l’unanimità in seno alla sezione.