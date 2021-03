È vero che dei cittadini di Paudo, in Valle Morobbia, località assurta agli onori della cronaca negli ultimi mesi per il cuoco Olimpio al centro di un esilarante libro, hanno scritto al Municipio di Bellinzona segnalando «diverse criticità rilevate in questi anni»? A chiederlo, attraverso un’interrogazione, è il consigliere comunale leghista Manuel Donati. Il quale domanda se «sono state verificate le indicazioni» riportate nella missiva e se l’Esecutivo ha preso contatto con «questi cittadini al fine di chiarire la situazione» e quali misure intende intraprendere per «sopperire a questi eventuali mancanze/malfunzionamenti». Secondo Donati la lettera «fa capire il disagio e il malcontento che regna a Paudo, sembra che siano abbandonati dalla città».