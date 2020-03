La prima, storica, legislatura della nuova Bellinzona è agli sgoccioli. Tutto sommato il bilancio è positivo, anche se non sono mancate scelte che hanno fatto discutere (in primis il trasferimento delle Officine FFS e il sistema previdenziale per il personale) e alcuni quartieri non sono completamente soddisfatti della fase post-fusione. L’occasione è propizia per fare una carrellata riassuntiva su quanto fatto in questi primi tre anni. A fare da fil rouge, accompagnandoci in questo viaggio all’ombra dei castelli, sono i messaggi indirizzati dal Municipio al Consiglio comunale. Ben 368 (il dato è aggiornato a ieri pomeriggio: l’ultimo riguarda la manutenzione straordinaria delle strade comunali), sui temi più disparati come vedremo più avanti.

Nasce l’Azienda multiservizi

Il messaggio numero 1 (datato 2 maggio 2017) è stato quello relativo alla rinuncia del consigliere comunale Felice Zanetti. Il giorno seguente ecco il primo, veramente di peso: i consuntivi 2016 dei Comuni aggregati. Si inizia a fare sul serio. E, poco dopo, scoppia la prima polemica. Oggetto del contendere è il Regolamento comunale (licenziato il 17 maggio); o, meglio, gli onorari dei municipali. La strana alleanza Lega-UDC da una parte e Movimento per il socialismo dall’altra lancia il referendum che viene approvato in votazione popolare il 21 gennaio 2018. Le remunerazioni vengono adeguate al ribasso. È il primo inciampo per la Turrita.

Nell’agosto 2017 due altri messaggi importanti: quello sul nuovo istituto di previdenza professionale (che terrà banco per mesi) e quello sulla costituzione dell’Azienda pubblica multiservizi. Il 31 ottobre l’Esecutivo sforna il primo Preventivo e due settimane dopo il Regolamento organico dei dipendenti.

La futura pianificazione

Il 2018 si apre con il Programma d’azione comunale per la pianificazione del territorio (6 marzo). Otto giorni dopo viene riproposto il messaggio sul Regolamento comunale (dopo la bocciatura alle urne), mentre il 25 aprile è la volta dei consuntivi 2017 dei quartieri. Prima delle vacanze estive arriva il botto, il messaggio più importante di questa prima legislatura: il trasferimento delle Officine FFS con conseguente concetto urbanistico per l’ampio comparto che cambierà volto entro il 2040 (stanziamento di un credito di 20 milioni di franchi). Il Legislativo dice sì a larghissima maggioranza (50 sì, 5 no e 2 astenuti) il 22 ottobre 2018. Lo stabilimento industriale lascerà la capitale dopo oltre un secolo; andrà a Castione, dove sarà attivo dal 2026. Al suo posto sorgerà un quartiere modello con contenuti residenziali, lavorativi, commerciali, educativi e sociali. Il secondo anno della fusione andrà agli archivi con, fra gli altri, i messaggi sulla ristrutturazione dello stadio Comunale (il Municipio lo firma il 31 luglio), sul Preventivo 2019 (24 ottobre) e quello sulla copertura del disavanzo nella gestione 2010-2017 dei castelli.

L’ex ospedale di Ravecchia

Siamo giunti al 2019. Al di là del consuntivo 2018 c’è poco da segnalare fino al 16 ottobre. Il Municipio presenta il messaggio sull’acquisto dell’ex ospedale di Ravecchia. La Città vuole rilevare il complesso dalla Confederazione per 4,6 milioni di franchi. Oltre ad uffici amministrativi e sale conferenze ci sarà forse spazio per residenze per giovani artisti e per un centro di ricerca medico-scientifica. Il dibattito sui futuri contenuti è lanciato, con il fronte progressista che spinge affinché si concretizzi il progetto di Casa della cultura, sulla falsariga della Filanda di Mendrisio e della Fabbrica a Losone. Il tema tiene banco anche nelle prime settimane della campagna per le elezioni del prossimo 5 aprile. Pure nel 2020 non c’è tanta carne al fuoco, fatta eccezione per la ristrutturazione della sala del Consiglio comunale, la riqualifica dei parchi gioco e la conciliabilità lavoro-famiglia. L’ultimo messaggio, sinora, è quella sulla manutenzione delle strade (22 gennaio 2020).

Dalle scuole al bagno pubblico

Come detto in apertura, ci siamo limitati ad un riassunto. Altre tematiche toccate sono state le scuole, il bagno pubblico, i rifiuti, la caserma dei pompieri, le sottostrutture, la convenzione con i Comuni non aggregati per la distribuzione degli utili dell’AMB, la mobilità, e così via. Ben 368 messaggi in tre anni. Mica male.

