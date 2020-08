I Comuni della Valle di Blenio, gli enti pubblici e il Cantone lavorano dal 2014 con successo nella gestione delle piante invasive. Per sensibilizzare e incentivare la lotta e la corretta gestione da parte dei privati ora verranno distribuiti sacchi dedicati alla raccolta separata di queste piante indesiderate, che non possono essere compostate. La gestione delle neofite richiede lo sforzo di tutti: cittadini, agricoltori e professionisti attivi sul territorio. Blenio, Acquarossa e Serravalle mettono a disposizione dei sacchi da 60 litri appositamente previsti per il corretto smaltimento delle piante invasive. Per evitare la loro propagazione è infatti necessario trattare questi scarti vegetali come rifiuti e quindi inceneriti.