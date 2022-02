Speriamo che abbia davvero ragione Nietzsche, il quale sosteneva che «bisogna avere in sé il caos per partorire una stella che danzi». Se così fosse, la seduta straordinaria di Consiglio comunale in programma martedì 15 febbraio a Bellinzona potrebbe davvero essere quella della svolta. Sì, perché si arriva dall’ultima, concitata, plenaria del 20 dicembre scorso. Allora tutti gli esponenti del PPD e del gruppo Verdi-FA-MPS-POP nonché la stragrande maggioranza dei rappresentanti della destra lasciarono la sala per protesta. Chiesero invano di annullare la riunione per motivi sanitari, alla luce della recrudescenza dei contagi da coronavirus a seguito della variante Omicron. La Sezione degli enti locali confermò la bontà del Piano di protezione allestito dal Municipio, ma ciò non bastò per placare...