«Dal Municipio esigiamo trasparenza»

Diciassette domande. Tanti sono gli interrogativi che i consiglieri comunali dei Verdi di Bellinzona, Marco Noi e Ronnie David, pongono in un’articolata interpellanza al Municipio. Si torna nuovamente a parlare della vicenda dei sorpassi di spesa in tre opere pubbliche, e nella fattispecie dell’inchiesta amministrativa e disciplinare a carico dell’ormai ex direttore del Settore opere pubbliche (Sop), il quale da inizio mese ha assunto la funzione di capoprogetto in seno all’Azienda multiservizi cittadina. L’Esecutivo, ricordiamo, per motivi di privacy non ha mai svelato le risultanze dell’inchiesta.

«Lo dice la LOC»

Gli ecologisti, tuttavia, sottolineano che secondo la Legge organica comunale al Legislativo spetta il compito di «esercitare la sorveglianza sull’amministrazione comunale e, per poter capire se l’amministrazione comunale sia in buone mani o meno, merita certamente di avere qualche risposta più esaustiva su questa decisione». Ovvero il trasferimento a nuova funzione dell’ex numero uno del Sop. Una misura disciplinare, si è limitato finora a precisare l’Esecutivo in risposta all’interrogazione dei consiglieri comunali Tuto Rossi e Luca Madonna, «commisurata alle responsabilità emerse dall’inchiesta».

Secondo i Verdi il consesso guidato dal sindaco Mario Branda fatica a «essere trasparente e esauriente». Allora Noi e David, per saperne di più, pongono al Municipio addirittura 17 domande. In pratica vogliono venire a conoscenza dei rimproveri ravvisati “nella gestione condotta” dall’ormai ex direttore del Sop.

La questione politica

Il discorso si sposta in seguito sul livello politico. L’Esecutivo ha infatti sempre ripetuto che si è assunto collegialmente la responsabilità dei sorpassi di spesa per lo stadio Comunale in città, il Policentro della Morobbia di Pianezzo e l’ex oratorio di Giubiasco. «Nei fatti tale responsabilità è stata scaricata sul capo Dicastero opere pubbliche (cioè Christian Paglia, ndr.), che autosospesosi dapprima per favorire l’inchiesta degli audit, è poi stato di fatto esautorato dal collegio municipale», precisano i Verdi. I quali domandano i motivi anche di questa decisione.

E, infine, la stoccata. «Il Municipio non ritiene forse di aver sovraccaricato eccessivamente il Sop (come mostrano le diverse interviste e le abbondanti ore supplementari di lavoro, l’uso di direzioni lavoro esterne, l’abuso di mandati diretti, il carente controling e la carente documentazione dei processi esecutivi e finanziari) per cercare di ossequiare un proprio sproporzionato desiderio di crescita della nuova Bellinzona?», è il quesito numero 14 di Marco Noi e Ronnie David.

