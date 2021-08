A tre giorni dai fatti è giunta la prima presa di posizione politica su quanto accaduto al Palasio di Giubiasco, la scuola dell’infanzia devastata e resa inagibile dall’esondazione del riale Fossato sabato scorso, suscitando non pochi interrogativi. Ad esprimersi è il Movimento per il socialismo (MPS) che in un comunicato odierno boccia l’ipotesi di insediare provvisoriamente nei prefabbricati delle scuole Nord, in città, i 160 allievi che avrebbero dovuto frequentare le aule giubiaschesi. Queste ultime, ricordiamo, necessitano di almeno 4-8 mesi di lavori per potere essere recuperate. Va premesso che questa è solo un’ipotesi avanzata dal Municipio, e che l’ufficialità non c’è ancora. Ad ogni modo, il Movimento coordinato da Giuseppe Sergi sostiene che le controindicazioni siano troppe. Tre, nel dettaglio, i motivi citati. In primo luogo, si sottolinea, nella scuola dell’infanzia gli orari di frequenza, a differenza degli altri ordini di scuola, sono flessibili ed adattati alle esigenze dei bambini: alla mattina vi è una finestra di 30 minuti per l’entrata, con i bambini del primo anno a seguire un periodo di inserimento durante il quale frequentano solo parzialmente le lezioni. In tal senso, «uno spostamento da un capo all’altro della città comporterebbe per i bambini e le famiglie un grande disagio».