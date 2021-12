Dall’acciaio alla qualità: ecco come cambia un quartiere

LA CITTÀ CHE VERRÀ

Bellinzona, il comparto delle Ferriere Cattaneo si svilupperà entro i prossimi 15 anni in due zone distinte - La prima sarà a carattere artigianale e commerciale nonché con spazi multiuso e per eventi congressuali, mentre l’altra accoglierà appartamenti ma non solo - Il concetto è elaborato dallo studio Durisch+Nolli Architetti - Si prevede un investimento di circa 200 milioni - E la storica azienda dove andrà? Si cerca un’alternativa nella regione