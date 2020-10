In seguito alla realizzazione del Piano cantonale d’approvvigionamento idrico del Bellinzonese (PCAI-B), con la messa in servizio del nuovo acquedotto intercomunale, nel 2018 è avvenuta la dismissione dei pozzi di captazione nella zona dello stadio comunale. Visto il valore tecnico ed economico di questi manufatti, AMB ha valutato la possibilità di riutilizzare i pozzi esistenti ai fini energetici, ed ha elaborato uno studio di fattibilità per la realizzazione di una centrale di teleriscaldamento ad acqua di falda con l’obiettivo di riscaldare almeno 5 edifici pubblici nelle vicinanze con un consumo di circa 1.650.000 kWh/anno. Con un fabbisogno totale di circa 950 kW termici, le Scuole nord, la clinica dentaria, l’Asilo nord, lo stadio e la palestra SFG risultavano ideali per la realizzazione di questo progetto.