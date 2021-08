Il toponimo Bellinzona ha dato adito a vibranti discussioni. Da «campo pieno di ginepri» ad «avamposto militare». C’è chi si è persino spinto ad ipotizzare possibili derivazioni celtiche ed irlandesi del nome. Di certo Vicolo del (o al, come vedremo in seguito) Sasso si presta a poche interpretazioni. La via che si trova praticamente vis-à-vis del noce di fronte a Palazzo Civico si arrampica come l’edera fino al Castelgrande. Scalini su scalini per una breve salita non troppo ripida che porta allo sperone di roccia per antonomasia, a uno dei tre manieri che ebbero funzione di difesa e sbarramento e che fu realizzato proprio su un promontorio per svolgere appieno le sue funzioni in epoca medievale. E per controllare i traffici nord-sud.