Dall’interpellanza alla Procura

È finita dritta dritta in Procura la segnalazione fatta dal Movimento per il socialismo, attraverso l’interpellanza inoltrata il 13 dicembre, in merito ad un funzionario della Città che - citiamo dall’atto depositato in Cancelleria - «utilizzerebbe la sua posizione gerarchica per richiedere prestazioni che ledono l’integrità personale delle dipendenti a lui subordinate». Il Municipio, per il tramite del sindaco di Bellinzona Mario Branda, ha a sua volta infatti trasmesso la segnalazione al Ministero pubblico. L’incarto è nelle mani del procuratore pubblico Zaccaria Akbas. In base alle risultanze dell’inchiesta l’Esecutivo deciderà se aprire o meno, come da prassi, un’inchiesta amministrativa. Al momento, come avevamo già avuto modo di scrivere, non è giunta nessuna segnalazione diretta ai competenti servizi comunali.