Il direttore della casa anziani di Claro, Silvano Barelli, lascerà l’incarico a inizio 2021, poco dopo aver compiuto 63 anni. Era il 1. gennaio 1997 quando ne assumeva la conduzione, e la nuova struttura era ancora in costruzione. A novembre dello stesso anno le prime ammissioni. Sono passati 23 anni. È l’occasione per un bilancio. L’abbiamo fatto incontrandolo una mattina alle 9 in punto, proprio mentre cominciavano le visite dei parenti dei residenti. Visite programmate, a tempo, con mascherina, e solo dopo la misurazione della temperatura corporea all’ingresso. Regole che valgono per tutte le persone che entrano, direttore compreso. Inevitabilmente, anche se l’obiettivo dell’incontro non era quello, la chiacchierata parte dunque dal tormentone: il coronavirus. Il direttore in oltre due decenni...