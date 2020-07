Uno sguardo al futuro e uno – solidale – al passato. Li hanno posti, nei giorni scorsi, i soci del carnevale Lingera di Roveredo, riuniti per l’assemblea annuale, svoltasi rispettando tutte le misure imposte dalla situazione sanitaria. Mentre, come ha sottolineato il presidente Simone Giudicetti, si è già al lavoro per l’edizione 2021, il regno della dinastia Boeri ha scelto di tendere una mano a chi quest’anno non ha potuto festeggiare a causa dell’emergenza COVID-19. Ai carnevali annullati, infatti, sarà destinata una parte della cifra del consuntivo appena chiuso, così come approvato dalla sala durante la riunione.

Nel frattempo, come detto, il comitato sta dando forma all’edizione della Lingera numero 59, che è in programma dal 2 al 7 febbraio 2021. “Tuttavia – sottolineano gli organizzatori grigionesi – una decisione definitiva in merito all’effettivo svolgimento seguirà a fine ottobre/inizio novembre, a dipendenza dell’evoluzione pandemica e delle contestuali disposizioni delle autorità”. Non solo. L’obiettivo è infatti anche quello di accordarsi con tutti gli altri carnevali “in modo da coordinare l’intero periodo e le diverse realtà della Svizzera italiana”, evitando così disparità come quelle del 2020.

Nel corso dell’assemblea è quindi stato illustrato il programma di massima per la prossima Lingera, con la ratifica dei relativi conti preventivi. “Il regno è salvo!” ha esclamato il presidente, in attesa del nono anno di monarchia della regina Stefania e del re Brenno, circondati da una corte sempre più allargata. Ai ringraziamenti a Giudicetti e all’intero comitato ha fatto seguito un appello affinché a loro si aggiungano nuovi membri, per poter rafforzare e migliorare ulteriormente una macchina organizzativa ormai collaudata.

