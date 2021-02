Dalla Mesolcina alle Hawaii: «Ma senza turismo qui è dura»

Le Hawaii vogliono il turismo. E i turisti vogliono le Hawaii. Bene, benissimo. Peccato che, di mezzo, ci sia una pandemia e le regole per accedere all’arcipelago vulcanico in mezzo al Pacifico – il cinquantesimo e ultimo Stato federato degli Stati Uniti d’America – siano complicate. Ne ha parlato, fra gli altri, il Washington Post. Ne parliamo, di riflesso, anche noi perché a Honolulu vive e lavora una professoressa di filosofia, Tamara Albertini, di origini mesolcinesi. Ma andiamo con ordine. Per fronteggiare il coronavirus, lo scorso marzo le Hawaii avevano imposto una quarantena di 14 giorni per i viaggiatori in arrivo e, ancora, chiesto ai turisti di rinunciare alle vacanze. A metà ottobre, finalmente, una prima riapertura con la possibilità – per i viaggiatori – di bypassare la quarantena...