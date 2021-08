Danni del maltempo: un’altra brutta sorpresa

Il maltempo di sabato 7 agosto ha dato una spiacevole sorpresa anche ai numerosi utenti della strada forestale di Arbedo. Molto frequentata dai detentori di rustici sui monti, da chi vuole raggiungere in auto la capanna Gesero e da numerosi escursionisti a piedi e in bici - su quella che costituisce una delle salite ciclistiche più dure in Ticino - una parte della strada è uscita malconcia dalle conseguenze del nubifragio abbattutosi in particolare sul Bellinzonese due weekend fa quando era tra l’altro stato messo fuori uso l’asilo del Palasio di Giubiasco e pure a Lumino si erano verificati grossi problemi. I primi 4,5 chilometri del collegamento, quelli che conducono fino ad Orbello, da dove si può scendere all’omonimo laghetto, presentano in alcuni punti un importante dissesto. L’asfalto...