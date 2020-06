Ha fruttato poco meno di 6’000 franchi, consegnati in questi giorni a UNITAS, l’Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana, l’iniziativa di una classe della sezione albergatori-ristoratori della Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo (SSSAT) tenutasi lo scorso mese di dicembre a Bellinzona in collaborazione con il Lions Club Alto Ticino. «Dans le noir, chiudi gli occhi, affidati a noi ed assaggia l’esperienza di una nuova sensazione» era il titolo della serata, durante la quale è stata proposta una cena al buio che permetteva ai commensali di immergersi con tutti i loro sensi nell’esperienza quotidiana delle persone con gravi insufficienze alla vista. L’obiettivo del progetto è stato raggiunto, così come sono stati raggiunti gli obiettivi didattici, in particolare il transfer teoria-pratica per avvicinare le persone in formazione a un contesto reale, vicino al territorio e alle dinamiche del settore.