Il Comune di Sant’Antonino versus un’azienda italiana a suo tempo attiva sul cantiere AlpTransit. La posta in gioco è il recupero di un credito per imposte pari a poco meno di 700.000 franchi. L’incarto è sul tavolo del tribunale di Roma. Gli avvocati sono al lavoro. Quali le speranze del Municipio bellinzonese di recuperare l’importo? Difficile dirlo, ma il fatto che la ditta abbia nel frattempo depositato i bilanci non fa dormire sonni tranquilli al consesso guidato dalla sindaca Simona Zinniker. «L’eventuale mancato incasso del credito (che per la precisione ammonta a circa 691 mila franchi, ndr.) non andrà ad influire sulla gestione corrente poiché, prudenzialmente, viste le difficoltà già iniziali d’incasso, nell’allestimento dei precedenti consuntivi, questi crediti non sono stati attivati»,...