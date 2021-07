Dopo i problemi procedurali e le frizioni verificatesi nella seduta costitutiva per le nomine negli enti autonomi, il Legislativo cittadino ha designato stasera il Consiglio direttivo di Bellinzona Sport. E lo ha fatto con una novità, il voto elettronico che mai prima di oggi era stato utilizzato a Palazzo civico, dove si è tornati a riunirsi (con mascherina obbligatoria e senza pubblico) dopo che le ultime sedute si erano tenute alla palestra di Sementina quando l’allarme pandemico era ancora alto. Non senza qualche iniziale problema di adattamento, alla fine il sistema tecnologico che era stato voluto negli scorsi anni dallo stesso consesso ha superato il battesimo. Per l’ente che gestisce le strutture sportive, ricordiamo, il voto era stato rinviato lo scorso 18 maggio in quanto diversi gruppi avevano criticato o la proposta di nominare tre municipali (numero ritenuto eccessivo) o la procedura di selezione in sé. Il Municipio nelle scorse settimane aveva quindi riformulato le «candidature» - sostituendo i municipali Soldini e Minotti - e il Consiglio comunale le ha infine avallate. Lo ha fatto a maggioranza, e non con il voto segreto che era stato proposto da Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi per l’MPS.