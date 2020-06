Decessi in casa anziani, altri dubbi della destra

Donati e Rossi, alla luce dei servizi radiotelevisivi delle ultime ore, domandano all’Esecutivo se è a conoscenza di segnalazioni alla Magistratura da parte di familiari dei 21 anziani morti e se non è il caso di «intervenire in modo più incisivo per capire finalmente» che cosa è capitato. I consiglieri comunali chiedono anche di valutare «la sospensione» del capodicastero Giorgio Soldini e del direttore delle case anziani comunali Silvano Morisoli per «favorire la ricerca della verità». Si domanda infine a cosa sono dovuti i decessi di altri 8 ospiti della struttura di Sementina.