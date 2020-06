Decessi in casa anziani, l’MPS non molla la presa

Altre tre interpellanze. E una serata pubblica. Il Movimento per il socialismo (MPS) non vuole far abbassare l’attenzione sui 21 decessi avvenuti nella casa anziani di Sementina a seguito del coronavirus. Le consigliere comunali Angelica Lepori e Monica Soldini tornano quindi a chiedere spiegazioni al Municipio su quanto successo, dopo che nelle scorse settimane il consesso aveva risposto a un loro precedente atto, ribadendo in sostanza quanto il capodicastero Servizi sociali Giorgio Soldini aveva osservato in occasione della seduta extra-muros del plenum del 26 maggio. Ossia che l’istituto ha applicato le direttive anti-COVID-19.

Nella prima interpellanza le due esponenti di MPS-POP-Indipendenti si chiedono retoricamente se i sorpassi di spesa in tre opere comunali sono «più importanti» delle morti avvenute in casa anziani. Angelica Lepori e Monica Soldini domandano dunque al Municipio (la stessa richiesta è giunta pure dal gruppo Lega-UDC-Indipendenti) come mai non è stato sospeso cautelativamente il direttore Silvano Morisoli, così come fatto per il direttore del Settore opere pubbliche. Secondariamente chiedono come mai il capodicastero Giorgio Soldini non ha «la dignità» di autosospendersi sulla falsariga di quanto fatto da Christian Paglia (alla testa fino alla vicenda dei sorpassi del Dicastero Opere pubbliche e ambiente). Le consigliere comunali della sinistra radicale domandano infine come mai l’Esecutivo non ha ordinato un audit esterno per fare chiarezza sui decessi.