«Auspichiamo che la Magistratura possa far chiarezza per il bene di tutta la Cittadinanza e al di sopra di qualsivoglia pressione esterna». È questa la posizione del Forum Alternativo di Bellinzona in merito i decessi causati dal coronavirus tra gli ospiti della casa per anziani di Sementina. Una situazione drammatica che non va tuttavia strumentalizzata a detta di Lorenza Giorla ed Alessando Robertini, firmatari del comunicato stampa della formazione attiva da qualche mese anche sulla scena politica cittadina. Ribadendo la loro solidarietà a tutto il personale sanitario operante nelle strutture più duramente colpite, e a tutto il personale sanitario operante in Ticino e nel resto del mondo, i due esponenti del Forum Alternativo ritengono «che se un problema ci sia stato non sia da ricercare nel personale ma piuttosto in chi aveva e ha la responsabilità di determinare e far applicare le regole sanitarie indispensabili per arginare il contagio, soprattutto nei luoghi ad altissimo rischio come possono appunto essere gli istituti per anziani». In questo senso, «l'assenza di un ente cantonale è determinante nella disparità e nelle differenze tra le varie strutture che siano private, comunali, consortili». Se alcune di queste strutture non hanno avuto particolari problemi, secondo Giorla e Robertini è perché i dirigenti sono stati più efficaci nell’adottare norme e criteri sanitari. «La mancanza di tempestività nel far applicare le regole da parte delle autorità è stata la principale causa. Nel caso specifico quelle più vicine alla popolazione, ossia quelle comunali, che per ragioni su cui dovrà essere fatta chiarezza non hanno voluto o non sono riuscite ad agire da subito in modo adeguato». Lungi dl voler ergersi a giudici, i due rappresentanti del Forum Alternativo auspicano che la giustizia sappia fare chiarezza e, se del caso, prendere i dovuti provvedimenti. «Ritenere il ricorso alla giustizia un opportunismo, da parte di chi, e ne ha tutto il diritto, vuole ottenere trasparenza sulla questione, è un'operazione di basso spessore politico e una molto mal riposta mancanza di fiducia in questa istituzione, nonché un tentativo di depistare eventuali responsabilità, come troppo spesso avviene» è l’affondo finale di Giorla e Robertini al riguardo del botta e risposta degli scorsi giorni tra MPS e sezione cittadina del PS.