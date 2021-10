Il Municipio di Bellinzona ha preso atto «delle discussioni pubbliche degli ultimi giorni in relazione all’organizzazione della settimana bianca per gli allievi di quarta o di quinta delle Scuole elementari e precisa che l’allestimento del Preventivo 2022 è tuttora in corso e sarà concluso soltanto nelle prossime settimane. In questo ambito il Municipio ha valutato e sta valutando decine di misure sia sul fronte delle spese, sia su quello dei ricavi». È quanto si legge nella nota appena trasmessa alle redazioni dall’Esecutivo cittadino in merito a quanto emerso negli ultimi giorni. Ovvero la decisione del Collegio dei direttori dell’Istituto scolastico comunale di rinunciare, sine die, alle settimane bianche a favore di quelli verdi.