Appena entrati gli ospiti incontreranno la «poltrona degli abbracci», dopodiché verranno messi a loro agio tramite un massaggio alle mani con aromi essenziali. Già nel compiere i primi passi all’interno del centro, le persone che vi faranno capo dovranno percepire la familiarità, l’umanità ed il relax a cui i promotori aspirano. È stato inaugurata oggi a Sant’Antonino la nuova «Casa VitaCore», centro diurno e notturno che entrerà in servizio giovedì prossimo, 26 agosto, e sarà dedicato a persone che affrontano un declino cognitivo o sono affette da demenza. «Essendo aperto 7 giorni su 7 costituirà un unicum in Ticino» ha affermato nel portare i suoi auguri Raffaele De Rosa, direttore del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS). Il consigliere di Stato ha messo l’accento sull’importanza di offerte simili per limitare l’isolamento delle persone anziane e per ritardarne il declino. Si tratta di proposte che per altro vanno anche a beneficio dei familiari curanti, sgravandoli nel difficile percorso che stanno affrontando. Valori di vicinanza che, ha aggiunto, sono centrali pure nella nuova Pianificazione sugli anziani che si intende portare in Gran Consiglio entro fine anno. Al centro devono esserci le emozioni, ha detto, le stesse trasmesse dal signor Furio, un 88.enne ex musicista che dopo mesi difficili a causa della pandemia - ha raccontato il figlio proprio durante l’incontro - è rinato grazie all’amato sax che ha suonato pure oggi strappando l’applauso dei presenti.