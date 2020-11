«Per un maggior controllo limitiamo l’uso della delega municipale». Così si intitola la mozione presentata dal consigliere comunale di Bellinzona Manuel Donati (Lega dei ticinesi). Il quale parte dalla premessa che, soprattutto alla luce della vicenda legata ai sorpassi di spesa in tre opere comunali, a suo modo di vedere si è fatto «un uso non proprio opportuno della delega municipale», che allo stato attuale si attesta a 200.000 franchi. Secondo Donati l’Esecutivo ne deve far capo «per spese al di fuori del preventivo e per situazioni di emergenza». Inoltre, fa notare, se si «mettesse un tetto massimo di spesa annuo, il Municipio sarebbe chiamato a pianificare e controllare meglio le spese nei messaggi municipali indirizzati al Consiglio comunale il quale sarà poi lui ad avallarle in modo democratico». Si chiede dunque di stabilire un importo annuo massimo sull’utilizzo della delega municipale di 1 milione di franchi.