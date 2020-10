(Aggiornato alle 19.30) Libera. La Corte di Appello e di revisione penale ha ribaltato la sentenza di primo grado prosciogliendo la 41.enne cittadina russa dall’accusa di aver spinto il marito ad uccidere la sua prima moglie la notte del 19 luglio 2016 a Monte Carasso. Accusa che lei ha sempre contestato professandosi del tutto innocente. Accusa per la quale in primo grado era stata condannata al carcere a vita. Nell’udire la presidente della Corte, giudice Giovanna Roggero-Will, che ordinava la sua immediata scarcerazione la donna è scoppiata in un pianto liberatorio.

Tesi accusatoria smontata

La Corte, riunita ieri nell’aula magna del Centro formazione della Polizia cantonale a Giubiascoa per la lettura del dispositivo della sentenza, ha smontato pezzo per pezzo la tesi accusatoria della procuratrice pubblica Chiara Borelli secondo la quale la 41.enne, , patrocinata dagli avvocati Yasar Ravi e Luisa Polli, sia stata la mente e suo marito solamente il braccio. Era lui, ha affermato la giudice, a volere la morte dell’ex moglie per non versarle più il contributo alimentare mensile. E ha fatto tutto da solo, addossando poi ogni responsabilità alla 41.enne sostenendo di esser stato manovrato come un burattino. «Ma se la mente del delitto era lei, perché mai accompagnare il marito in polizia quando, due anni dopo i fatti, decide di costituirsi? Perché convincerlo a dire tutta la verità?» si è chiesta retoricamente la presidente della Corte. «Se fosse stata quella manipolatrice dipinta dall’accusa lo avrebbe convinto a non costituirsi. Solo così poteva stare tranquilla. E invece le i non lo trattiene. Anzi, gli dice di raccontare tutta la verità. E poi, una volta che lui ha vuotato il sacco, non scappa. No, rimane in Svizzera. Se fosse stata un’assassina sarebbe fuggita a gambe levate». Già solo questo fatto, secondo la Corte, depone a gran voce per la sua estraneità ai fatti contrariamente a quanto sostenuto dalla pubblica accusa. Accusa che nel ritenere un’assassina la 41.enne si basa sulla chiamata di correo del marito. Fuori dai tecnicismi, sul fatto che sia stato il marito a tirarla in ballo sostenendo che l’idea di uccidere la sua prima moglie l’aveva avuta lei. Ma la chiamata di correo del 51.enne, ha rimarcato la giudice Roggero-Will, non è disinteressata, univoca, lineare né costante. Attribuendo alla 41.enne il ruolo di mente del delitto e a se stesso quella di semplice braccio, anzi di marionetta manovrata dalla moglie, a giudizio della Corte il 51.enne mira solo a diminuire di molto le sue responsabilità penali e morali. E difatti in primo grado viene condannato a 16 anni di prigione, lei al carcere a vita.

«Gli alimenti, un chiodo fisso»

Ma in realtà a volere la morte dell’ex moglie è lui. Non ha bisogno della spinta della 41.enne di origini russe sposata in seconde nozze. «Non ha mai voluto pagare il contributo alimentare all’ex moglie. Era diventato il suo chiodo fisso» ha argomentato la giudice Roggero-Will. Lo scrive lui stesso in un messaggino telefonico che invia nell’aprile del 2016 alla 41.enne: «Vorrei uccidere quella donna». Eliminarla per non doverle più versare il contributo alimentare che ammonta a 3.000 franchi mensili per potersi permettere, malfrado sia sommerso dai debiti, dei lussi. Ad esempio, un’auto potente acquistata in leasing per non sfigurare agli occhi dei colleghi di lavoro. «È una persona egoista che non esita a calpestare i legami più sacri e che non esita ad addossare le proprie responsabilità ad altri» ha affermato la giudice nel descrivere la personalità del 51.enne.

«Non è una donna avida»

Secondo la tesi accusatoria, è la 41.enne quella a cui piace la bella vita e che non ha intenzione di trovarsi un lavoro. «Gli atti non ci hanno trasmesso questa immagine di lei» ha proseguito la presidente della Corte. «Lei non spende e spande in cose futili. Sembra invece una persona parsimonioso che i vestiti non li acquista nelle boutiques ma nei grandi magazzini». E gli atti del processo, ha ancora argomentato la giudice, smentiscono anche la tesi sostenuta dalla difesa secondo cui la donna è una lazzarona. Dalla primavera del 2016 per lei la ricerca di un impiego era diventato un chiodo fisso. Lo confermano gli SMS scambiati con le amiche. «Cerca di porre rimedio alla disastrata situazione economica della famiglia. E non trovando un lavoro da dipendente, si ingegna a confezionare dei ravioli che poi vende ad amici e conoscenti. Insomma, non è una donna senza scrupoli».

