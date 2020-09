Delitto di Monte Carasso, torna in aula la presunta mente

Si è aperto questa mattina di fronte alla Corte di Appello e di revisione penale, riunita al Palazzo dei congressi di Lugano per rispettare le norme sanitarie imposte dalla pandemia, il processo di secondo grado a carico della cittadina russa ritenuta la mente del delitto di Monte Carasso. La donna, nell’aprile dello scorso anno, è stata condannata al carcere a vita per aver preso parte insieme all’assassinio dell’ex moglie del suo attuale marito. Un delitto che sarebbe stato archiviato come un suicidio se l’uomo, spinto dal rimorso, non lo avesse confessato nel 2018, due anni dopo averlo commesso. Lui ha accettato la pena di 16 anni inflittagli in primo grado per esser stato l’autore materiale del delitto. La sua attuale consorte, patrocinata dall’avvocato Yasar Ravi, respinge ogni accusa mossa nei suoi confronti dalla Procuratrice pubblica Chiara Borelli. Da qui il ricorso contro la sentenza di primo grado ed il dibattimento che si svolgerà oggi e domani di fronte alla Corte di Appello presieduta dalla giudice Giovanna Roggero-Will.