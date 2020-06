Denso fumo da una cantina a Monte Carasso

Attorno alle ore 19 di questa sera, è stata segnalata la fuoriuscita di un denso fumo dalla cantina di un’abitazione in via el Camp di Nav a Monte Carasso. Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri di Bellinzona che hanno messo in sicurezza la zona e hanno iniziato la ricerca dell’origine del fumo. Gli inquilini presenti all’interno dell’abitazione sono stati messi in salvo fuori dalla casa. Al momento non è nota la causa che ha generato la coltre nera, probabilmente riconducibile ad un problema elettrico. Sul posto anche gli agenti della polizia per gli accertamenti del caso.