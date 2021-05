«Negli Enti autonomi i politici non dovrebbero esserci: il controllore non può essere il controllato. Ed è giusto che i delegati siano persone con le necessarie competenze, anziché scelte sulla base dell’appartenenza partitica». Dopo i contrasti emersi in Consiglio comunale a Bellinzona sulla nomina negli Enti autonomi, tra accuse di lottizzazione e critiche alla procedura di nomina, il capo della Sezione degli Enti locali del Cantone Marzio Della Santa fornisce la propria chiave di lettura sul tema a cui avevamo già dedicato un approfondimento negli scorsi mesi. L’alto funzionario ritiene che, contrariamente a quanto avviene oggi, municipali e consiglieri comunali non dovrebbero sedere nei Consigli direttivi.

Marzio Della Santa, una suddivisione di carattere partitico nei Consigli direttivi...