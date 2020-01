Di clamoroso poco o nulla, ma alcuni non andranno a votare

Tutto come previsto a Bellinzona. Per l’elezione del Municipio sono rientrate sei liste (per complessivi 42 candidati), quelle che vi abbiamo presentato nelle ultime settimane. Dei sette uscenti, se ne ripresentano cinque: il sindaco socialista Mario Branda, i colleghi PLR Simone Gianini e Christian Paglia, il PPD Giorgio Soldini e il leghista Mauro Minotti. Eccole: MPS-POP-Indipendenti, Verdi-Forum Alternativo e Indipendenti, Unità di Sinistra, Lega dei ticinesi-UDC-UDF-Indipendenti, PPD-GG-Verdi liberali, PLR. Per il Legislativo le liste sono sette: alle sei di cui sopra si aggiunge la novità della lista civica «Liberi» fondata dagli attuali consiglieri comunali leghisti Giulio Deraita e Luigi Calanca.

A Pollegio le liste presentate sono solo due: PS-Indipendenti e Lega-UDC-Indipendenti, mentre il PPD stavolta non ne ha inoltrata alcuna. Tra i candidati il sindaco socialista uscente John Mercoli.

A Giornico, come avevamo riferito sabato, ben quattro municipali su cinque (tra cui il sindaco PPD Giovanni Bardelli) non si ripresentano. L’unica uscente ad essere ancora in lista è Lorenza Ambrosini per «Giornico futura». La novità è l’ex deputato Donatello Poggi, sulla lista Giornico 2030, mentre l’area rosso-verde si presenta solo per il Legislativo. Ad Acquarossa la new entry è la lista Lega-UDC, con un candidato al Municipio (Noel Del Siro) e quattro al Consiglio comunale.

Nessuna sorpresa a Blenio, Serravalle e Riviera, dove si sono annunciate le formazioni politiche già in corsa alle ultime elezioni. Ad Airolo nasce la lista civica «Airolo 2020-2050» che ha, fra i due candidati, l’architetto Francesca Pedrina, mentre a Quinto come noto si fa da parte il sindaco PLR Valerio Jelmini. Elezioni tacite a Dalpe, Bodio (come anticipato ieri dal CdT online), Personico e a Bedretto. Si vota a Prato Leventina.

Ad Arbedo-Castione la novità è la lista civica dei leghisti «dissidenti» capitanati dal municipale uscente Claudio Menghetti; a Lumino, invece, fa la sua comparsa la lista UDC-Lega-Indipendenti con alla testa l’ex municipale di Bellinzona Marco Ottini che corre in solitaria; a Faido si sfideranno PPD, PLR, UDC-Lega-Indipendenti e PS-Verdi-Indipendenti; a Sant’Antonino solita contesa fra PPD e PLR, anche a Cadenazzo nessuna novità. Infine, a Biasca, idem, zero news: si ripresentano sei municipali su sette.

