Esattamente 10 anni fa se ne andava don Giovanni Maria Colombo. Era infatti il 15 marzo del 2011 quando il sacerdote scompariva dopo una vita di intensa attività pastorale ma anche intellettuale, «lasciando alla nostra società stimoli incisivi per un pensiero etico ed estetico oltre a benefiche provocazioni per un’operatività densa di schietta carità cristiana», come ricorda in un comunicato la sua Fondazione Madonna di Re. Quella fondazione che il prete ha creato sviluppato e curato a Bellinzona, ad Ambrì-Piotta e a Claro, con tre diverse realtà per la promozione lavorativa e culturale di persone adulte portatrici di disabilità mentali, fisiche, sensoriali o multiple. «Comunità necessariamente diverse, ma unite da un’unica opzione di base: il rispetto della spiritualità di ciascuna persona, spiritualità che dà valore e significato al suo essere corporeo e psichico più o meno abile», si sottolinea.