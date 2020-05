Sarà stato l’isolamento forzato, quello stare in casa indigesto durante la fase più acuta della pandemia; sarà un po’ la voglia di cambiare dopo questa emergenza che ci ha segnati tutti; sarà la reticenza ad utilizzare i mezzi pubblici per timore di contagiarsi; sarà che ci siamo accorti di quanto sia importante il benessere inteso come stare all’aria aperta ma anche evitare il traffico. Per tanti motivi, ovunque sono tutti pazzi per la bici, come testimoniato anche dall’impennata delle vendite di due ruote. E non passa giorno che un movimento non lanci qualche nuova iniziativa e che i media non ne parlino, un fenomeno che pare particolarmente marcato in Italia e Germania. La Svizzera non è da meno, e il Ticino idem. L’ultima iniziativa in ordine di tempo arriva da Bellinzona dove quattro cittadini che salgono in sella quotidianamente propongono dieci misure che seguono le sette idee lanciate dai Verdi della capitale per incentivare l’uso delle due ruote. «Berlino, Milano, Parigi, seguite da Ginevra e da altre città svizzere, hanno deciso di aumentare provvisoriamente corsie e itinerari ciclabili (e pedonali) sicuri, riducendo l’accesso di alcune vie dei centri e dei quartieri al traffico motorizzato» sottolineano il geografo Gian Paolo Torricelli e il fabbro-artista Nicola Colombo («quello della nuvola di piazza del Sole» per intenderci) insieme all’economista Antonio Mottini e alla geografa Claire Fischer. Quelli che propongono sono definiti «interventi pop-up per migliorare la vita dei Bellinzonesi, misure provvisorie poco o per nulla costose, attuabili in poche settimane, che permetteranno di spostarsi in tutta sicurezza da nord a sud della Capitale».