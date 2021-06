Dimentica la pentola sulla piastra e il fumo invade l’appartamento

Un appartamento invaso dal fumo, l’allarme ai soccorsi ed una situazione riportata rapidamente alla normalità. Questa, in sostanza, la sintesi di quanto accaduto questo pomeriggio attorno alle ore 17.30 in via Chiblee a Sementina. L’allarme - comunica Rescue Media in una nota - è stato lanciato quanto dalla finestra di un appartamento di una palazzina si è notato uscire del fumo nero. Sul posto si sono precipitati i pompieri della capitale, unitamente ai soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e agli agenti della polizia cantonale e comunale. Una volta entrati nell’appartamento i pompieri hanno potuto appurare che non vi era nessuno e che sulle piastre accese era rimasta una pentola che stava generando il fumo. Il rapido intervento ha impedito lo sviluppo di un incendio vero e proprio ed una volta ventilati i locali la situazione è stata riportata alla normalità.