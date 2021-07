In carica dalla metà della scorsa legislatura, il 31.enne era stato brillantemente rieletto il 18 aprile con 993 voti (il secondo di lista dietro Decarli). Gli era stato affidato il dicastero Protezione ambiente ed edilizia privata, mentre in seno al PLR locale ricopre anche la funzione di segretario. Il primo subentrante in casa liberale radicale è l’ex sindaco e municipale Renzo Bollini, il quale non era stato riconfermato alle urne due mesi e mezzo or sono. Nelle prossime ore i vertici del partito lo contatteranno per capire se è disponibile o meno a tornare in sella. Sarebbe un ritorno per certi versi clamoroso di una persona che per la comunità arbedese si è adoperata per oltre quarant’anni, vedendo cambiare completamente il volto del Comune.