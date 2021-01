«Una volta di più le logiche partitiche – a breve ci sarà il rinnovo delle cariche comunali – hanno avuto il sopravvento sul corretto funzionamento dell’amministrazione comunale. Certamente si tratta di una soluzione di comodo per evitare lo scontro, ma per nulla rispettosa dei cittadini di Bellinzona». Così Lega e UDC commentano, tramite una nuova interrogazione, la decisione resa nota oggi dall’Esecutivo cittadino, al termine della relatiova inchiesta amministrativa disciplinare, di trasferire ad altra funzione (capoprogetto in seno all’Azienza multiservizi) l’oramai ex direttore del Settore opere pubbliche (SOP), sospeso dalla scorsa primavera per far luce sulla vicenda dei sorpassi di spesa per complessivi cinque milioni di franchi in tre progetti della Città, quelli dello stadio comunale, dell’oratorio di Giubiasco e del Policentro di Pianezzo. «Ricordiamo che a tutt’oggi non si è ancora capito chi ha combinato che cosa e soprattutto chi ha delle responsabilità sul sorpasso di spesa di 5 milioni di franchi», aggiunge il gruppo. «La comunicazione della Città, volutamente lacunosa, e l’impossibilità per le commissioni di poter accedere ai documenti (nel caso specifico l’audit sul collaboratore) non hanno permesso di conoscere la realtà esatta dei fatti». Un modo di fare «che deploriamo», sottolineano Lega e UDC notando che si sta verificando tutt’altro che «la voglia di chiarezza e di trasparenza tanto cara alle autorità». Si tratterebbe a loro parere di «una nuova camionata di sabbia della dopo quella sui sorpassi allo Stadio comunale e al Policentro di Pianezzo», per cui di recente il Legislativo ha votato i rispettivi crediti suppletori.