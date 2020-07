Per quale motivo è il Municipio e non l’Ente autonomo responsabile del bando di concorso per la ricerca del nuovo direttore della Casa per anziani? Lo chiede all’Esecutivo biaschese il consigliere comunale Elio Rè. Nella sua interpellanza l’esponente del gruppo Abiasca rileva che, in virtù degli statuti, la nomina del direttore spetta al Consiglio di amministrazione dell’ente. CdA che tuttavia non è ancora entrato in funzione: ciò sarebbe dovuto avvenire il 1. gennaio scorso ma tale data è stata posticipata dal Municipio che, rileva Elio Rè ha voluto procedere ad alcuni cambiamenti ritenuti urgenti e inderogabili. Da qui la domanda per sapere quando entrerà in funzione il CdA dell’Ente autonomo. Ritornando sulla procedura per la scelta del futuro direttore della casa per anziani, Rè chiede al Municipio se non pensi di aver sminuito la credibilità del CdA dell’Ente autonomo e di aver così abusato delle proprie competenze. «Non ritiene il Municipio di aver anteposto, con il suo agire, riparti partitici a competenze, esigenze e requisiti da valutare dal CdA per dar forma e credibilità alla sua politica di gestione della Casa per anziani?» è un’altra domanda contenuta nell’interpellanza firmata dal consigliere comunale del gruppo Abiasca.