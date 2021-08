Ancora disagi sulle strade del Cantone a causa delle abbondanti precipitazioni. Questa volta la zona più colpita è stato il piano di Magadino e Bellinzona. Diverse le strade allagate dove la circolazione è risultata difficoltosa. In particolare a Bellinzona, in un sottopassaggio in via Lugano, un'auto è rimasta bloccata nell'acqua accumulata. A trarre in salvo i due occupanti sono intervenuti i pompieri della capitale ticinese ma fortunatamente non vi sono state conseguenze fisiche ed il personale sanitario si è limitato a verificare lo stato di salute dei due.