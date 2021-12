Capire qual è il problema e risolverlo affinché nelle tre case per anziani leventinesi il clima di lavoro possa tornare sereno a beneficio degli ospiti e dei dipendenti. È la ferma volontà della Delegazione consortile guidata dal presidente Marzio Eusebio che ha deciso di affidare un audit esterno al Laboratorio di psicopatologia del lavoro dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC). Lo ha comunicato la Delegazione stessa presente in corpore all’assemblea del personale svoltasi lunedì sera alla casa per anziani di Faido nel pieno rispetto delle misure sanitarie per contrastare la diffusione del coronavirus. Una decisione accolta positivamente dalla cinquantina di dipendenti presenti insieme ai rappresentanti sindacali di VPOD e OCST, al direttore delle tre strutture e alla commissione interna del personale. Nei prossimi mesi tutti i 250 collaboratori delle tre strutture - la Santa Croce di Faido, la Elena Celio di Giornico e la Prà Verde di Prato Leventina – saranno dunque sentiti dagli specialisti dell’OSC ai quali potranno esternare, nel rispetto dell’anonimato, l’eventuale malessere che percepiscono nell’attività quotidiana. Malessere, avevano denunciato alcuni di loro, legato soprattutto ai ritmi di lavoro irregolari e alle asserite pressioni esercitate da alcuni superiori. I colloqui individuali dovrebbero prendere il via all’inizio del prossimo anno e protrarsi poi per tre o quattro mesi. Una volta raccolte ed analizzate tutte le informazioni si potrà individuare la via da seguire per risolvere i problemi adottando i correttivi necessari. E questo per far sì che i collaboratori delle tre case per anziani leventinesi siano sereni e possano dunque svolgere il loro lavoro nelle migliori condizioni possibili.