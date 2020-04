Distribuiva l’eucarestia: ammonito don Regazzi

Una pattuglia della Polizia comunale è intervenuta questa mattina nella chiesa Collegiata di Bellinzona ed ha ammonito l’arciprete don Pierangelo Regazzi. Lo riporta «laRegione», spiegando che nel luogo di culto si trovavano alcune decine di fedeli e il religioso, che indossava la mascherina, ma non i guanti, in quel momento stava distribuendo l’eucarestia. Lo stesso don Regazzi ha precisato al quotidiano bellinzonese che non stava celebrando la messa (che non è permessa a causa dell’emergenza coronavirus) e che i fedeli arrivano spontaneamente in chiesa nell’orario della funzione religiosa. Secondo l’arciprete le distanze di sicurezza, nonostante vi fossero tra le 30 e le 40 persone, erano rispettate, in quanto i presenti si trovavano distribuiti nelle navate. Don Regazzi ha raccontato di essersi lavato le mani prima di distribuire le ostie a un fedele alla volta. Come detto, è stato solo ammonito e intende ora trovare una soluzione con la Polizia comunale per cercare di accogliere i fedeli rispettando le regole.