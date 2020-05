Lo abbiamo scritto più volte negli ultimi giorni: il quarto (straordinario, causa pandemia) anno della legislatura, a Bellinzona, sarà inevitabilmente condizionato dalle probabili conseguenze economiche del coronavirus e dalla vicenda dei sorpassi di spesa per 5 milioni di franchi in tre opere comunali. Attenzione, questo non vuol dire che il resto passerà in secondo piano, in quanto la Turrita ha bisogno come il pane dei progetti strategici per svilupparsi a tre anni dalla nascita e diventare il polo di riferimento del Sopraceneri. Ma certo bisognerà ulteriormente ridefinire le priorità e ripianificare alcuni interventi che si sarebbero voluti eseguire nei prossimi mesi.

Probabilmente succederà così con buona parte delle rivendicazioni avanzate dai quartieri in occasione delle serate promosse fra il settembre e l’ottobre scorsi dal Municipio per tastare il polso alla popolazione. Beninteso, l’Esecutivo ha preso nota di ogni richiesta dei cittadini e sta affinando una strategia di intervento. Perché, come abbiamo detto in precedenza, tutto non può essere fatto allo stesso momento. Questo vale sia per la capitale sia per tutti gli altri Comuni ticinesi.

Fra le principali preoccupazioni degli abitanti vi è quella relativa al traffico parassitario. Il tema aveva tenuto banco in ben 6 quartieri su 13. Transiti proibiti, colonne, velocità esagerate e rumore avevano monopolizzato l’incontro andato in scena a Gudo. Soprattutto alla luce delle situazioni in via alla Chiesa e in zona Santa Marta. La Polizia comunale effettua dei controlli radar, ma si sa che non sempre questo è un deterrente sufficiente per chi purtroppo ha il piede pesante. Con i preposti uffici cantonali si sta valutando la possibilità di ridurre il limite di velocità, in alcuni punti, da 50 a 30 chilometri all’ora e da 80 a 60 km/h.

Anche a Monte Carasso la popolazione aveva puntato il dito contro le numerose automobili in centro paese che mettono a repentaglio l’incolumità di pedoni e ciclisti. In particolare i presenti avevano invitato il Municipio ad introdurre misure più incisive (come ad esempio la posa di dissuasori) oltre al 30 all’ora in centro paese per porre freno a chi attraversa le zone residenziali per evitare le code. Lo sguardo era stato rivolto, poi, anche al futuro semisvincolo di Bellinzona (in via Tatti, per intenderci). In questo senso le simulazioni di traffico sono però rassicuranti: i veicoli in uscita verso il centro città non dovrebbero incolonnarsi in autostrada. Questioni legate alla viabilità erano emerse, infine, pure a Camorino (criticità lungo le vie In Cumlina e Al Guast), Giubiasco (automobilisti che non rispettano il 30 all’ora), Sementina (a causa del boom di persone che vanno al ponte tibetano) e nella stessa Città (limiti di velocità superati).

A Gnosca e Preonzo dalla sala erano per contro stati chiesti chiarimenti in merito all’ex Petrolchimica, in primo luogo riguardo la bonifica dei terreni della raffineria dismessa situata nel secondo paese. Ebbene, su questo punto vi sono delle importanti novità. I quattro proprietari dell’area, la Città ed il Cantone hanno firmato la convenzione. Quest’ultimo gestirà il risanamento che dovrebbe iniziare nell’estate 2022. Si stimano costi compresi fra i 20 e i 25 milioni di franchi, a carico quasi completamente del Cantone appunto e della Confederazione, in quanto difficilmente si riuscirà a far passare alla cassa la compagnia petrolifera fallita nel 1996.

In breve, infine, ricordiamo che a Pianezzo erano state sollevate delle questioni in merito al Policentro, non legate ai costi (che come noto potrebbero lievitare da 6 a 7,1 milioni di franchi: chiarirne i motivi sarà compito dei due audit richiesti dall’Esecutivo), ma relative all’utilizzo degli spazi. A Gorduno la discussione era stata quasi interamente dedicata alla mancanza di posteggi, a Sant’Antonio erano stati chiesti lumi sui cantieri lungo la strada cantonale, mentre a Moleno e Claro si era parlato della riqualifica della piazza. Il quadro generale è questo. Il lavoro, per il Municipio, non manca. Ma questo Mario Branda e colleghi già lo sanno.

